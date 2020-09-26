Заслуженный пилот РФ назвал возможную причину крушения Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/7ef34e72-ffef-11ea-a201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Одинцов/РИА Новости

У пилотов разбившегося в Харьковской области Украины самолёта Ан-26 был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Посадить самолёт на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определённые нюансы, — рассказал телеканалу «360» эксперт.

По его словам, при правильном пилотировании судно может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, самолёт переворачивается и «касается земли спиной».

Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения чёрных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Кроме того, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов.

Если курсанты были, значит, просто неподготовленные. Инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание более 12 секунд происходит, то процесс необратимый — и самый опытный инструктор не сможет «вытащить» самолёт, — пояснил пилот.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии, второй — погиб.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

Госбюро расследований Украины рассматривает четыре версии случившегося. Среди них — неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полётами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолёта и подготовка его к полёту.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.