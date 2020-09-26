Умер один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/863c72fa-ffd4-11ea-89dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: SERGEY KHRUPOV/ТАСС

Число погибших при крушении самолёта Ан-26 под Харьковом увеличилось до 26. По данным Госслужбы ЧС Украины, один из двух выживших курсантов умер в больнице.

По состоянию на 10:50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжёлом состоянии, умер, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в службе уточнили, что до сих пор не найдены тела троих пассажиров упавшего борта, передаёт РИА Новости.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт. В результате катастрофы 26 человек погибли. Сообщалось о том, что выжили двое курсантов. Они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Один из них остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины. В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура, писал NEWS.ru.