Заслуженный пилот рассказал, чем могли обработать обледеневший лайнер S7

Заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru рассказал, что лайнер авиакомпании S7 рейса Магадан — Новосибирск, который экстренно сел в Иркутске из-за обледенения двигателей, могли обработать некачественным противооблединительным составом, в том числе шампунем. Также он утверждает, что этиленгликолевые жидкости, которыми обрабатывают самолёты, разбавляют по принципу «авось пронесёт». В этот раз, заметил он, «не пронесло».

Бадяжат. Этиленгликолевые жидкости очень дорогие. <...> Примерно стоит шесть тысяч долларов одна обработка. <...> Если чуть-чуть разбавить, шампунем обработать самолёт, авось, пронесет. А в этот раз обработали некачественной жидкостью и не пронесло, — пояснил лётчик.

По словам Сытника, в авиации все правила «написаны кровью лётчиков, которые погибали ранее». Это относится и к норме, запрещающей взлёт, если имеются условия для обледенения. Именно поэтому и были разработаны специальные жидкости, которыми обрабатываются воздушные суда перед взлётом. Несмотря на то, что результатов расследования инцидента комиссией ещё нет, эксперт считает, что вероятность того, что инцидент случился из-за некачественной жидкости, составляет 90%.

Об этом говорит сам командир. Через две минуты началось сильнейшее обледенение, у него пропала индикация скорости, высоты, курса, потому что обледенели все датчики, приемники полного давления. А ППД имеют свой обогрев, он был включен, но настолько интенсивный был лёд, что даже обогрева было недостаточно. Значит, я полагаю, что лед нарастал мгновенно. Значит поверхности этих приборов, фюзеляж и несущие плоскости не были обработаны противобледенительной жидкостью. А если они утверждают, что обливали, значит чем? Водой или ослиной мочёй, — не скрыл недоумения Сытник.

По мнению бывшего лётчика, винить экипаж здесь нельзя, так как он смог в ручном режиме справиться со сложившейся чрезвычайной ситуацией и спасти жизни почти 200 человек. При этом командир судна не несёт ответственности за техническое состояние судна — он не знает, какой жидкостью обливают самолёт, какое топливо в него заправлено.

А основная проблема произошедшего, по мнению Сытника, лежит в плоскости безответственного поведения сотрудников аэропорта и стремления к обогащению любой ценой.

Я думаю, виноват Остап Бендер, который знал 333 способа обогащения. Какой идиот там в Магадане решил, что можно облить шампунем, и ничего страшного не произойдет? Вот какой идиот? Фамилию мне еще не доложили, — посетовал он.

По мнению бывшего лётного директора, виновных в произошедшем можно относительно легко найти — проверив их последние крупные материальные приобретения, например, автомобили.

Если это произошло в Магадане, скорее всего, куплен Land Cruiser 200 с мотором 3,5 или Prado. У начальника будет 200, а у подчиненного Prado, а у того, кто обливал, будет Nissan, — заметил Сытник.

Ранее сообщалось, что самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На его борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После взлёта лайнер стал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание, однако экипаж справился с внештатной ситуацией и смог совершить посадку в аэропорту Иркутска. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей.