Летевший в Новосибирск самолёт едва не разбился из-за обледенения двигателе
Самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После взлёта лайнер начал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей. Тем не менее пилоты смогли совершить посадку в аэропорту Иркутска, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент
Сейчас специалисты выясняют, каким противообледенительным средством обрабатывали борт. Также будет дана оценка действий пилотов.
Пассажиры этого рейса отмечают, что никто в салоне не паниковал и не кричал.
Ранее в Челябинске пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл при заходе на посадку. Аэропорт на время прекратил принимать рейсы.