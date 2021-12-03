Летевший в Новосибирск самолёт едва не разбился из-за обледенения двигателе

Самолёт A321 авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно сел в Иркутске. На борту находились 202 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. После взлёта лайнер начал внезапно терять скорость и в какой-то момент практически перешёл в сваливание. Впоследствии выяснилось, что причиной нестабильной работы стало обледенение двигателей. Тем не менее пилоты смогли совершить посадку в аэропорту Иркутска, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл накануне. В полёте у самолёта сначала неожиданно выключился автопилот, затем он вновь включился, а после перешёл в режим прямого управления. После этого воздушное судно начало сильно трясти, его скорость то увеличивалась, то уменьшалась. В итоге командир принял решение возвратиться в аэропорт вылета. Однако, после неудачной попытки захода на посадку, самолёт полетел в Иркутск.

Сейчас специалисты выясняют, каким противообледенительным средством обрабатывали борт. Также будет дана оценка действий пилотов.

Пассажиры этого рейса отмечают, что никто в салоне не паниковал и не кричал.

Ранее в Челябинске пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл при заходе на посадку. Аэропорт на время прекратил принимать рейсы.