Пассажирский самолёт выкатился за пределы ВВП в Челябинске

В Челябинске пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Инцидент произошёл при заходе на посадку, сообщил Lenta.ru представитель Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте Дмитрий Захаров. Аэропорт временно прекратил принимать рейсы.

Как уточняется, воздушное судно авиакомпании «ЮВТ АЭРО», выполнявшее рейс из Казани, выкатилось за пределы ВПП на расстояние около 20-25 метров. На борту находилось 32 пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал. Самолёт видимых повреждений не получил.

По словам пресс-секретаря челябинского аэропорта Елены Светловой, были задержаны девять рейсов. Сейчас аэропорт готовится к возобновлению работы. Ожидается, что с 8 часов утра начнётся отправка всех задержанных рейсов. Самолёт уже отбуксирован на место стоянки.

По факту происшествия челябинская прокуратура начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее пассажирский Boeing 777 российской авиакомпании Royal Flight совершил аварийную посадку в Шереметьево. Самолёт прибыл из Пунта-Каны. Во время полёта пилоты заподозрили разрушение у лайнера пневматики левой и основной стоек шасси. В Москве самолёт встречали оперативные службы. Борт сел в штатном режиме, пострадавших нет.