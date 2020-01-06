На территории столицы Сомали, города Могадишо, 8 января взорвался заминированный автомобиль. Данную информацию передают местные СМИ.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали люди. Есть жертвы.
Автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте. К месту аварии уже прибыли бригады скорой помощи.
Информация о точном количестве пострадавших в результате взрыва в настоящий момент не разглашается,
Ранее NEWS.ru писал, что самодельное взрывное устройство сработало на севере Нигерии, погибли не менее 30 человек.
Трагедия произошла в городе Гамборо в штате Борно на границе с Камеруном: самодельная бомба взорвалась на мосту. Очевидцы рассказали, что госпитализировано не менее 35 раненых.
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