https://static.news.ru/photo/d53b9ec0-31f9-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На территории столицы Сомали, города Могадишо, 8 января взорвался заминированный автомобиль. Данную информацию передают местные СМИ.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали люди. Есть жертвы.

Автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте. К месту аварии уже прибыли бригады скорой помощи.

Информация о точном количестве пострадавших в результате взрыва в настоящий момент не разглашается, сообщает радиостанция Dalsan.

Ранее NEWS.ru писал, что самодельное взрывное устройство сработало на севере Нигерии, погибли не менее 30 человек.

Трагедия произошла в городе Гамборо в штате Борно на границе с Камеруном: самодельная бомба взорвалась на мосту. Очевидцы рассказали, что госпитализировано не менее 35 раненых.