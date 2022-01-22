Замглавы подмосковного Воскресенска арестован по обвинению во взятке

Заместитель главы подмосковного Воскресенска арестован по подозрению в получении взятки. По данным правоохранителей, чиновник получил деньги от коммерсанта за помощь в победе на аукционе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт об Александре Савкине.

Предъявлено обвинение заместителю главы г. о. Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие располагает данными о том, что в марте 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право проведения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.

Как сообщает подмосковная прокуратура, обвиняемый отправлен под арест до 20 марта 2022 года.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что речь идёт об аресте Александра Савкина. В администрации Воскресенска он курирует вопросы благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.

Ранее сообщалось, что два 17-летних подростка, подозреваемые в распространении ложных сообщений о минировании, будут находиться под арестом до 23 февраля. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Волна псевдоминирований прокатилась по региону с 13 января.