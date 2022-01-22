Замглавы подмосковного Воскресенска арестован по обвинению во взятке
Замглавы подмосковного Воскресенска арестован по обвинению во взятке
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:14, 22 января 2022
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Заместитель главы подмосковного Воскресенска арестован по подозрению в получении взятки. По данным правоохранителей, чиновник получил деньги от коммерсанта за помощь в победе на аукционе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт об Александре Савкине.
Предъявлено обвинение заместителю главы г. о. Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Следствие располагает данными о том, что в марте 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право проведения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.
Как сообщает подмосковная прокуратура, обвиняемый отправлен под арест до 20 марта 2022 года.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идёт об аресте Александра Савкина. В администрации Воскресенска он курирует вопросы благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.
Ранее сообщалось, что два 17-летних подростка, подозреваемые в распространении ложных сообщений о минировании, будут находиться под арестом до 23 февраля. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Волна псевдоминирований прокатилась по региону с 13 января.