https://static.news.ru/photo/e21e69e6-bf27-11e9-9185-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала аварийную посадку самолёта А-321 в Подмосковье. По её словам, спасение пассажиров лайнера и посадку воздушного судна в таких сложных условиях можно считать настоящим чудом.

Экипаж «Уральских авиалиний» спас жизни более 200 пассажирам, сумев совершить аварийную посадку на кукурузное поле в Жуковском. Фантастика. Чудо. Счастье, — написала она на своей странице в Facebook .

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Почти сразу после взлёта он совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Ранее News.ru писал, что число пострадавших при жёсткой посадке Airbus A-321 выросло до 23 человек. Среди них — девять детей в возрасте от двух до девяти лет.