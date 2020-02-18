Подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. Видео допроса распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Я взорвать её хотел, — признался подросток, говоря о школе.
По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой.
В свою очередь его друг признался, что они убивали котов, и описал способы убийства животных,
Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.
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