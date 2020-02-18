https://static.news.ru/photo/a617ce6a-525c-11ea-87c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. Видео допроса распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Я взорвать её хотел, — признался подросток, говоря о школе.

По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой.

В свою очередь его друг признался, что они убивали котов, и описал способы убийства животных, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков из Керчи, которые подготавливали теракты в образовательных учреждениях города. При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб.