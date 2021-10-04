Задержана подозреваемая по делу о крушении вертолёта в МО

Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемую по делу о крушении вертолёта в Подмосковье. Ею является индивидуальный предприниматель, женщине уже предъявили обвинение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолёте <...>, последствием чего явилась смерть трёх человек, — сказали в СК РФ.

Там уточнили, что обвиняемая не признаёт вину. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения.

Вертолёт Robinson R44 потерпел крушение в подмосковном Лыткарино 3 октября. На его борту находились пилот и два пассажира. Все они погибли. В качестве предварительной причины аварии специалисты назвали отказ двигателя. Ранее также сообщалось, что вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.