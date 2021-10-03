Опубликовано видео с места падения вертолёта Robinson в Подмосковье

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В Подмосковье разбился вертолёт Robinson, в нём было три человека, все погибли. «Известия» опубликовали видео с места крушения. По данным издания, оно произошло в Лыткарино.

Как уточнили в МЧС, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, добавили в Следственном комитете РФ.

В 19:41 поступила информация о том, что в лесополосе в населённом пункте ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полёта потерпел крушение вертолёт Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека, — сообщили в МЧС.

Место крушения обнаружено, там уже работают сотрудники МЧС и следователи.

«Известия» также выяснили имя пилота — им оказался Александр Шапочкин. Воздушное судно потеряло связь с диспетчером, когда возвращалось с маршрута.

Специалисты предварительно назвали причину крушения — отказ двигателя.

Ранее в МЧС отметили, что после падения горения на борту не последовало.