Вертолёт потерпел крушение в Подмосковье

Вертолёт Robinson потерпел крушение в Московской области. По предварительным данным, на борту находились три человека. Воздушное судно упало в Лыткарино, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Горения после падения вертолёта не последовало, — добавил собеседник агентства.

По его словам, среди погибших одна женщина и два мужчины. Их личности устанавливаются. Причины крушения пока не называются.

Известно, что борт совершал учебно-тренировочный полёт. Вертолёт возвращался после отработки маршрута, а потом перестал выходить на связь.

Ранее частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle опрокинулся при посадке в Елизовском районе на Камчатке. Воздушное судно упало на бок. Причиной ЧП стало попадание грунта под шасси. На борту вертолёта находился один человек. Он не пострадал.