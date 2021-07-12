Частный вертолёт опрокинулся на Камчатке

Читайте нас в Google Новости

Частный вертолёт Sud-Aviation Gazelle опрокинулся при посадке в Елизовском районе на Камчатке. Воздушное судно упало на бок, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

На данный момент спасатели прибыли к месту происшествия, они проводят работы по предотвращению возгорания вертолёта. Причиной падения воздушного судна стало попадание грунта под шасси. На борту вертолёта находился один человек.

На месте происшествия работают 15 человек и четыре единицы спасательной техники. Это сотрудники пожарно-спасательной части села Паратунка, пожарного поста села Николаевка, пожарно-спасательной части Вилючинска и оперативная группа ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее обломки военного вертолёта Ка-27 были обнаружены на труднодоступном северном склоне горы Острая Камчатского края. На место катастрофы не допускали никого, кроме сотрудников Федеральной службы безопасности.