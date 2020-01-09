https://static.news.ru/photo/7e53e07a-32c8-11ea-b26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии ограблений салонов сотовой связи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, которые приводит ТАСС, заявление в полицию написал менеджер одного из магазинов, который находится на улице Маросейка в центре Москвы.

Продавец сообщил, что в салон зашёл неизвестный и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы денежные средства и скрылся с места происшествия, — рассказала Волк.

После этого полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы, которого подозревают в совершении аналогичного преступления на улице Академика Анохина.

Волк рассказала, что по данным оперативников, задержанный может быть причастен к пяти аналогичным преступлениям. Общий ущерб по ним может превышать один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, которые подозреваются в торговле наркотиками при помощи Интернета и IP-телефонии. У них полицейские изъяли более 30 кг амфетамина, писал NEWS.ru.