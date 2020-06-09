Юрист: Ефремову могут помочь извинения и выплата 5 млн рублей семье

https://static.news.ru/photo/04a74b9c-aa30-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Извинения перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей могут помочь актёру Михаилу Ефремову смягчить наказание за ДТП, считает адвокат Оксана Михалкина. Он устроил аварию в центре Москвы, сев пьяным за руль.

Это тяжкий состав преступления, получить по нему условный срок нельзя. Смягчающим обстоятельством может стать извинения перед родственниками погибшего и, безусловно, возмещение ущерба — денежная компенсация. Учитывая, что он публичный человек, сумма не должна быть меньше 5 миллионов рублей, — сказала РИА Новости Михалкина.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП артист был пьян.

Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.