Юрист: Ефремову могут помочь извинения и выплата 5 млн рублей семье

Извинения перед родственниками погибшего и компенсация минимум в 5 миллионов рублей могут помочь актёру Михаилу Ефремову смягчить наказание за ДТП, считает адвокат Оксана Михалкина. Он устроил аварию в центре Москвы, сев пьяным за руль.
Это тяжкий состав преступления, получить по нему условный срок нельзя. Смягчающим обстоятельством может стать извинения перед родственниками погибшего и, безусловно, возмещение ущерба — денежная компенсация. Учитывая, что он публичный человек, сумма не должна быть меньше 5 миллионов рублей, — сказала РИА Новости Михалкина.
ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП артист был пьян.
Сам Ефремов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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