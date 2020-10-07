Взрывы прогремели на бывших военных складах под Рязанью

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области/vk.com

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мужчины, который назвал его геем.

По данным регионального управления СК РФ, вечером 4 июня ранее судимый за убийство 53-летний мужчина вместе с сожительницей устроил застолье на кухне общежития в посёлке Приволжский Энгельсского района. Позднее к...