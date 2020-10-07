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Происшествия

Взрывы прогремели на бывших военных складах под Рязанью

14:35, 07 октября 2020 132
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области/vk.com

Взрывы раздаются на территории, предположительно, бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области, где начался пожар.

По словам представителя экстренных служб региона, в настоящее время устанавливаются масштабы случившегося.

Также проводится эвакуация деревни Кузьминка-2, рядом с которой находится бывшая воинская часть, передаёт РИА Новости.

Согласно данным ТАСС, в деревне находится 35 домов, в которых проживают 24 человека. Удалённость от складов составляет 3 км.

В Минобороны подтвердили пожар и то, что огонь перекинулся на бывшие склады с травы. В ведомстве подчеркнули, что взрывы не угрожают соседним сёлам и деревням. Тушение возгорания продолжается, сообщает «360».

Жители села Шелемишевские хутора сообщили местному изданию «Рзн.Инфо», что тушить пожар прилетели вертолёты.

Стены дрожат даже в соседних деревнях, — рассказал собеседник издания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону на складе магазина пиротехники, расположенном на одном из рынков, произошёл пожар.

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