Взрывы прогремели на бывших военных складах под Рязанью

Взрывы раздаются на территории, предположительно, бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области, где начался пожар.
По словам представителя экстренных служб региона, в настоящее время устанавливаются масштабы случившегося.
Также проводится эвакуация деревни Кузьминка-2, рядом с которой находится бывшая воинская часть,
Согласно
В Минобороны подтвердили пожар и то, что огонь перекинулся на бывшие склады с травы. В ведомстве подчеркнули, что взрывы не угрожают соседним сёлам и деревням. Тушение возгорания продолжается, сообщает «360».
Жители села Шелемишевские хутора
Стены дрожат даже в соседних деревнях, — рассказал собеседник издания.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону на складе магазина пиротехники, расположенном на одном из рынков, произошёл пожар.
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