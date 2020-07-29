Взрыв в японском ресторане унёс жизнь одного человека

Один человек погиб при взрыве в неработающем ресторане города Корияма в японской префектуре Фукусима. Ещё 17 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
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В закрытом с апреля из-за коронавируса мясном ресторане японской кухни хозяева провели ремонт. Вновь открыться точка питания должна была 31 июля. Внутри помещения находились шесть баллонов с пропаном. На трёх из них оказались сломаны краны, что, по предварительным данным, и послужило причиной утечки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при ликвидации боеприпасов на территории бывшей воинской части в посёлке Урман Иглинского района Башкирии произошёл взрыв. Пострадали четыре человека. Часть пострадавших получили ожоги, другие — ранения иного характера.
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