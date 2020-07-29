Взрыв в японском ресторане унёс жизнь одного человека

https://static.news.ru/photo/263cb006-d214-11ea-8240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

Один человек погиб при взрыве в неработающем ресторане города Корияма в японской префектуре Фукусима. Ещё 17 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает телеканал NHK. Отмечается, что взрыв оказался настолько сильным, что небольшое здание полностью разрушилось — от стен остался только железный остов. Взрывная волна повредила и соседние здания, а стёкла вылетели даже в домах, расположенных на расстоянии более 400 м от бывшего ресторана.

В закрытом с апреля из-за коронавируса мясном ресторане японской кухни хозяева провели ремонт. Вновь открыться точка питания должна была 31 июля. Внутри помещения находились шесть баллонов с пропаном. На трёх из них оказались сломаны краны, что, по предварительным данным, и послужило причиной утечки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при ликвидации боеприпасов на территории бывшей воинской части в посёлке Урман Иглинского района Башкирии произошёл взрыв. Пострадали четыре человека. Часть пострадавших получили ожоги, другие — ранения иного характера.