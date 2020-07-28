Четыре человека пострадали при взрыве боеприпасов в Башкирии

https://static.news.ru/photo/e2a3a7a8-d0c1-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При ликвидации боеприпасов на территории бывшей воинской части в посёлке Урман Иглинского района Башкирии произошёл взрыв.

Пострадали четыре человека. Как рассказали ТАСС в администрации муниципалитета, пострадавшие — работники организации, являющейся подрядчиком Министерства обороны РФ. Часть пострадавших получили ожоги, другие — ранения иного характера, уточнили собеседники агентства.

По данным Telegram-канала «112», территория, на которой ранее располагалась воинская часть, принадлежит АО «Форпост Балтика Плюс». Угрозы детонации других боеприпасов в настоящее время нет.

Как писал NEWS.ru, в июне четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда в Новосибирской области. Согласно утверждению представителей Центрального военного округа, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности.