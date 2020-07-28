Четыре человека пострадали при взрыве боеприпасов в Башкирии

При ликвидации боеприпасов на территории бывшей воинской части в посёлке Урман Иглинского района Башкирии произошёл взрыв.
Пострадали четыре человека. Как
По данным Telegram-канала «112», территория, на которой ранее располагалась воинская часть, принадлежит АО «Форпост Балтика Плюс». Угрозы детонации других боеприпасов в настоящее время нет.
Как писал NEWS.ru, в июне четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда в Новосибирской области. Согласно утверждению представителей Центрального военного округа, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности.
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