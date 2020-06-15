Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/4c331758-af98-11ea-bcd9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности.
По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Пострадавших оперативно доставили в госпиталь. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Комиссия Центрального военного округа проводит расследование по данному факту, отмечает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о похожем ЧП на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. Жертвами взрыва боеприпаса стали двое гражданских. В командовании отметили, что погибшие могли заниматься поиском и сбором цветного металла на военном объекте. Взрыв мог произойти при попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас.