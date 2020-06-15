Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском

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Семь человек пострадали в ДТП на трассе Белово — Коновалово — Прокопьевск в Кемеровской области. Происшествие случилось в 8:00 по местному времени, на 17-м км трассы произошло лобовое столкновение двух легковушек.

По предварительным данным, 21-летний водитель LADA Priora допустил выезд машины на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой Toyota Windom. В результате водители обеих машин, три пассажира иномарки и два...