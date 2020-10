Взрыв пятитонной бомбы при разминировании в Польше попал на видео

Бомба, найденная на дне судоходного канала на Балтике, при взрыве спровоцировала небольшое землетрясение, но никто не пострадал, так как разминирование проводилось в дистанционном режиме, без непосредственного присутствия водолазов, передаёт BBC.

Около 750 жителей были эвакуированы недалеко от портового города Свиноуйсьце перед операцией, никто из них не пострадал. По сообщению ВМС Польши, вероятность взрыва бомбы при разминировании составляла 50/50.