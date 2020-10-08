Около двух тысяч снарядов взорвались на складе под Рязанью

В общей сложности на военном складе в Рязанской области произошла детонация примерно двух тысяч снарядов.
В настоящий момент боеприпасы взрываются не так интенсивно, как раньше,
За вчера — сегодня произошла детонация до 2 тыс. снарядов. Интенсивность взрывов на данный момент значительно снизилась, — поделился он.
В основном взрывались снаряды калибра 152 мм, отметил информатор.
Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 20 человек госпитализировано после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.
Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.
Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен