Около двух тысяч снарядов взорвались на складе под Рязанью

https://static.news.ru/photo/25583c7a-0971-11eb-a595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В общей сложности на военном складе в Рязанской области произошла детонация примерно двух тысяч снарядов.

В настоящий момент боеприпасы взрываются не так интенсивно, как раньше, рассказал журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

За вчера — сегодня произошла детонация до 2 тыс. снарядов. Интенсивность взрывов на данный момент значительно снизилась, — поделился он.

В основном взрывались снаряды калибра 152 мм, отметил информатор.

Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 20 человек госпитализировано после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, писал NEWS.ru.