Взрыв произошёл на борту танкера у побережья Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/b98b72de-3dc1-11eb-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tu Yifan/XinHua

Мощный взрыв прогремел в порту города Джидда в СА на судне, сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности в море.

В TankerTrackers идентифицировали судно по заявленным координатам и пришли к выводу, что взрыв произошёл на танкере, который заправляет другие суда. Никакого реального влияния на экспорт сырой нефти происшествие, как утверждается, не оказало.

Reported explosion in the anchorage of Jeddah, Saudi Arabia. We identified the vessel based on the stated coordinates. This is a bunkering tanker which fuels other vessels. No real impact on crude oil exports. #OOTT pic.twitter.com/1e4EoV5Hi1 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) December 14, 2020

Информации о пострадавших не приводится. Начато расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru, 25 ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. Отмечается, что нефтяной танкер подорвался на мине неподалёку от границы с государством Йемен. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из представителей экипажа не пострадал. 24 октября, в Азовском море подорвался танкер «Генерал Ази Асланов». Он следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».