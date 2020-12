Взрыв произошёл на борту танкера у побережья Саудовской Аравии

В TankerTrackers идентифицировали судно по заявленным координатам и пришли к выводу, что взрыв произошёл на танкере, который заправляет другие суда. Никакого реального влияния на экспорт сырой нефти происшествие, как утверждается, не оказало.

Reported explosion in the anchorage of Jeddah, Saudi Arabia. We identified the vessel based on the stated coordinates. This is a bunkering tanker which fuels other vessels. No real impact on crude oil exports. #OOTT pic.twitter.com/1e4EoV5Hi1