Взрыв прогремел у офиса нефтяной компании в Афинах

Один человек пострадал в результате взрыва у офиса нефтяной компании в пригороде Афин Вари. Об этом сообщает газета «Прото Тема» со ссылкой на информацию полиции.

Инцидент произошёл после 22:30 в субботу, 24 июля, возле здания компании на улице Каподистриу. В результате охранник получил лёгкие ранения. Для тушения возгорания на место происшествия прибыли две пожарные машины.

Расследованием занимается отдел полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ.