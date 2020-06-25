Взрыв прогремел около военной базы у Тегерана

https://static.news.ru/photo/3fe52020-b74c-11ea-b175-fa163e074e61_660.jpg Фото: oilprophet/twitter.com

Оранжевое свечение в небе над Тегераном оказалось последствием взрыва ёмкости для газа, расположенной на окраине оборонительного сооружения в районе Пардис.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщил представитель Минобороны Ирана Давуд Абди. Также, по словам Абдикациям, не пострадали и сооружения, расположенные рядом. Пожарные закончили тушение возникшего пожара, причины взрыва пока неясны, передаёт Mehr.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020

Ранее жители района сообщили о громком хлопке и странном оранжевом облаке, повисшем в небе. Пользователи соцсетей предполагали, что на военную базу совершено нападение.

Как писал NEWS.ru ранее, в сирийской провинции Алеппо вновь произошёл взрыв. Бомба сдетонировала в центре города Африн. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, погибли двое. Предположительно, это боевики из формирований вооружённой оппозиции.