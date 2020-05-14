Взрыв прогремел на оружейном заводе в Болгарии

https://static.news.ru/photo/67d252cc-95cf-11ea-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: arsenal-bg.com

Сильный взрыв произошёл на оружейном заводе «Арсенал» вблизи болгарского города Казанлык после возгорания дымовых смесей. Взрывной волной были выбиты стёкла соседних зданий.

По предварительной информации, жертв нет, два человека получили лёгкие ранения, сообщает bTV.

В ноябре 2019 года при взрыве на этом же предприятии было ранено шесть человек.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции за взрывом на заводе компании Saipol последовал пожар. Работники были экстренно эвакуированы.