Взрыв газа произошёл в жилом доме во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/b923522c-2ed4-11eb-8bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв, вызванный, по предварительным данным, детонацией бытового газа, произошёл в жилом многоэтажном доме № 3а на улице Терешковой.

Данных о жертвах и раненых нет. В МЧС подтвердили информацию о взрыве, передаёт РЕН ТВ.

По неофициальной информации, взорвался газовый баллон, который лежал на печке.

В результате происшествия в доме выбиты стёкла, пострадала обшивка балконов.

Как уточняет «Комсомольская правда — Владивосток», пострадали припаркованные во дворе дома автомобили — на них осыпались разбитые стёкла. Вылетевшая от взрыва оконная рама рухнула на грузовик.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 ноября один человек получил тяжёлые травмы при взрыве газа в Свердловской области. Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошёл в 14:45 (12:45 мск) в доме по улице 40 лет Октября. Газ взорвался на кухне частного дома.