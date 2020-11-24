Взрыв газа произошёл в жилом доме во Владивостоке

Взрыв, вызванный, по предварительным данным, детонацией бытового газа, произошёл в жилом многоэтажном доме № 3а на улице Терешковой.
Данных о жертвах и раненых нет. В МЧС подтвердили информацию о взрыве,
По неофициальной информации, взорвался газовый баллон, который лежал на печке.
В результате происшествия в доме выбиты стёкла, пострадала обшивка балконов.
Как уточняет «Комсомольская правда — Владивосток», пострадали припаркованные во дворе дома автомобили — на них осыпались разбитые стёкла. Вылетевшая от взрыва оконная рама
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что 21 ноября один человек получил тяжёлые травмы при взрыве газа в Свердловской области. Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошёл в 14:45 (12:45 мск) в доме по улице 40 лет Октября. Газ взорвался на кухне частного дома.