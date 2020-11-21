Один человек получил тяжёлые травмы при взрыве газа в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/d89badde-2c0e-11eb-9554-fa163e074e61_660.jpg Фото: Прокуратура Кушвы

В частном доме в городе Кушва Свердловской области произошёл взрыв газа.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошёл в 14:45 (12:45 мск) в доме по улице 40 лет Октября. Газ взорвался на кухне частного дома, выбив окна в жилище и повредив несущую стену. Живущий в помещении мужчина 1985 года рождения получил ожоги 30% тела. Его госпитализировали.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований закона при обслуживании газового оборудования. Точную причину происшествия установит экспертиза.

По данным пресс-службы областного ГУ МВД, в пострадавшем от взрыва доме проживает безработный мужчина. В момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре места инцидента полиция выявила не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги в районе газового котла. Пострадавший в настоящее время находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Как писал NEWS.ru, 21 ноября в одном из кафе в столице Казахстана Нур-Султане взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, более 30 пострадали.