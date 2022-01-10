Взрыв газа произошёл в жилом доме в Южно-Сахалинске

Взрыв газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в Южно-Сахалинске. В результате погиб один человек, жители здания эвакуированы, сообщается на официальной странице в Telegram-канале регионального правительства.

Хлопок прогремел в квартире на первом этаже в доме № 19 по улице Южно-Сахалинской, дом не газифицирован. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, они оперативно потушили пожар и эвакуировали шесть человек, среди которых — один ребёнок.

В квартире, где произошёл хлопок, взрывной волной выбило дверь, позже стало известно, что взорвался газовый котёл. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону на улице Береговой произошло два маломощных взрыва. Один человек погиб, ещё один — сотрудник органов правопорядка — был госпитализирован. В руках жителя дома сработало неустановленное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.