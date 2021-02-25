https://static.news.ru/photo/6ad41a6e-7800-11eb-83eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Нижнем Новгороде. По данным экстренных служб, ЧП произошло в цоколе девятиэтажного строения 26 февраля 2021 года.

Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода поступило в пятницу в 09:13 (совпадает с мск. — NEWS.ru), — передаёт региональное управление МЧС.

В социальных сетях юзеры пишут, что ЧП произошло в суши-баре. В ролике, размещённом в Интернете, видно, что в помещении, где прогремел хлопок, есть разрушения. Также ударной волной задело припаркованные рядом автомобили, в машинах выбило стёкла. Дальнейшая информация уточняется. На месте работает оперативная группа областного главка МЧС.

Накануне «Газпром трансгаз Екатеринбург» приступил к восстановительным работам после аварии на газопроводе в Оренбургской области. Уточняется, что для обеспечения потребителей газом используются альтернативные маршруты Единой системы газоснабжения. В некоторых районах Оренбургской области газ доставляется на распределительные станции при помощи автозаправщиков.

Взрыв произошёл на участке газопровода в Илекском районе утром 23 февраля. По данным Минэнерго, падение давления было зафиксировано в 07:37. В 08:30 аварийная бригада выехала для определения места разрыва трубы, а в 08:49 прокачку остановили полностью.

Объект принадлежит компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Местные власти предупредили жителей Илекского района, что в ближайшие часы подачу газа в дома временно прекратят. В Минэнерго подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет, писал NEWS.ru.