Вырванное ветром дерево убило пенсионерку-велосипедистку в Подмосковье

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В подмосковных Луховицах вырванное сильным ветром из земли дерево насмерть придавило пенсионерку. Об этом сообщает представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По имеющимся данным, в момент трагедии женщина каталась на велосипеде. На неё упало вырванное ветром дерево, и она погибла.

В настоящее время Луховицкая городская прокуратура проводит проверку инцидента, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по региону, погибшей было 79 лет.

Всего, по данным источника ТАСС в экстренных службах, порывами ветра повалено в Подмосковье около 100 деревьев и повреждено более 15 автомобилей.

Также ранее сообщалось о том, что ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев. В результате пострадали два человека и повреждены свыше 40 автомобилей.