Вырванное ветром дерево убило пенсионерку-велосипедистку в Подмосковье

В подмосковных Луховицах вырванное сильным ветром из земли дерево насмерть придавило пенсионерку. Об этом сообщает представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.
По имеющимся данным, в момент трагедии женщина
В настоящее время Луховицкая городская прокуратура проводит проверку инцидента, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Как
Всего, по данным источника ТАСС в экстренных службах, порывами ветра повалено в Подмосковье около 100 деревьев и повреждено более 15 автомобилей.
Также ранее сообщалось о том, что ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев. В результате пострадали два человека и повреждены свыше 40 автомобилей.