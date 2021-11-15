Выпускница детдома в Кипеле призвала посадить избивших ребёнка подростков

Выпускница детского дома в селе Кипель Курганской области, в котором трое подростков избили двухлетнего ребёнка, призвала посадить в тюрьму виновников инцидента. По её мнению, обвиняемый и дальше будет себя так вести, если не подвергнется аналогичному наказанию, передаёт «360».

Она отметила, что знает одного из виновных: по её словам, он рос нормальным мальчиком, но был сильно подвержен влиянию других подростков.

Я сейчас говорила с воспитателем, она говорит, что когда не было воспитанников из общежития, которых сейчас туда привезли, он нормально относился к другим детям. Этого ребёнка вообще на руках таскал. Что с ним произошло — никто не понимает, — подчеркнула выпускница детского дома.

Она предположила, что обвиняемый в избиении подросток и дальше будет продолжать себя так вести, если не будет подвергнут наказанию. По её мнению, «его надо полностью изолировать от общества, желательно надолго, чтобы над ним тоже так поиздевались».

Она выразила досаду из-за того, что под следствием оказался только один участник избиения, в то время как двое других ограничились административными наказаниями.

Я бы их всех посадила, — резюмировала она.

Ранее воспитательница детского дома под Курганом призналась, что им запретили комментировать избиение в соцсетях. Она подчеркнула, что сами воспитатели не виноваты в ситуации, потому что подростки неуправляемы.