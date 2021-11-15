Воспитателям запретили комментировать издевательства в детдоме под Курганом

Воспитателям Кипельского детдома в Курганской области, в котором подростки издевались над двухлетним ребёнком, запрещено комментировать произошедшее. Об этом рассказала воспитательница курганского дома ребёнка Лариса Ежкова «Газете.Ru». Пострадавший малыш раньше был у неё в группе.

Я работала в доме ребёнка воспитателем. Дом ребёнка был единственный в области. Его закрыли, а в здании разместили ковидный госпиталь. Детей разместили в детдома по области, инвалидов — в больницу. Раньше в Кипельском детдоме жили дети от четырёх до 18 лет, сейчас там живут и наши малыши, грудные тоже там. Воспитателям детдома запретили давать комментарии в соцсетях, — сказала Ежкова.

Она добавила, что сами воспитатели не виноваты в ситуации, потому что подростки неуправляемы. Также, по словам Ежковой, после того, как курганский дом ребёнка отдали под коронавирусный госпиталь, его сотрудники остались без работы — обращения в инстанции не помогли.

Писали и в прокуратуру, и президенту, и Кузнецовой. Ответ один как под копирку: «Малышам так будет лучше!». Это не халатность, воспитатели не могут ничего сделать с этими подростками. Малыши так живут постоянно. Дай бог, что это самое плохое, что они видят! — заявила Ежкова.

Ранее Следственный комитет Курганской области начал проверку по факту появления видео с жестоким обращением с ребёнком в детдоме села Кипель. Старшие воспитанники били двухлетнего мальчика и издевались над ним «ради веселья». Они уже задержаны.