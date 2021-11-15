Подростки издевались над двухлетним малышом в детдоме «ради веселья»

Следственный комитет Курганской области начал проверку по факту появления видео с жестоким обращением с ребёнком в детдоме села Кипель. Об этом сообщает СК РФ по региону. Старшие воспитанники били двухлетнего мальчика и издевались над ним «ради веселья». Они уже задержаны.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по данному сообщению следственными органами проводится проверка.

В свою очередь полиция уже задержала одного из 16-летних воспитанников детского дома. Он помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, в отношении второго принимается решение. На обоих составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Полицейским они заявили, что делали это «ради веселья».

Кроме того, по данным пресс-службы, сотрудниками ПДН межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

В детдом также выехала областной уполномоченный по правам ребёнка Алёна Лопатина.

На кадрах ребёнка дразнят апельсином и наносят удары по голове и ногам. Помимо этого, один из подростков бьёт малыша по лицу, а потом предлагает ему покурить электронную сигарету. Воспитанник детского дома также матерится и учит ребёнка нецензурно выражаться.

Ранее военные следователи начали проверку по заявлению женщины о надругательстве над детьми прапорщиком части, расположенной в Кореновске Краснодарского края. Заявительница обвинила его в изнасиловании своих дочерей возраста восьми и шести лет.