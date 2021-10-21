На Кубани военного заподозрили в надругательстве над детьми

Военные следователи начали проверку по заявлению женщины о надругательстве над детьми прапорщиком части, расположенной в Кореновске Краснодарского края. Заявительница обвинила его в изнасиловании своих дочерей возраста восьми и шести лет, пишет Lenta.ru со ссылкой на источник.

Проверка проводится военно-следственным отделом Краснодарского гарнизона. Если она подтвердит изложенные женщиной факты, на силовика заведут дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Мужчина, которого подозревают в преступлении, служит в 55-м вертолётном Севастопольском ордена Кутузова полку.

Ранее на Дальнем Востоке возбудили уголовные дела за сексуальное насилие над военнослужащими против командира роты спецназа ГРУ и его заместителя. Согласно документам, известно о трёх эпизодах за период с августа 2020-го по январь 2021 года.

По данным следствия, командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его заместитель капитан Александр Е. совершили насильственные действия в отношении ефрейтора. Командир приказал служащему раздеться и угрожал ему изнасилованием с помощью черенка от швабры.