Выпавшая из окна с детьми москвичка была женой военного

Выпавшая из окна 19-го этажа москвичка с двумя детьми являлась женой военнослужащего. Дом, в котором произошла трагедия, принадлежит Минобороны. Об этом пишет Mash.
Супруг погибшей прибыл на место произошедшего. На текущий момент он даёт показания. Telegram-канал также опубликовал видео с места трагедии, на котором видно, что территорию вокруг дома оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Telegram-канал Life Shot уточняет, что незадолго до инцидента женщина
Ранее сообщалось, что жительница столицы выпала из окна многоэтажного дома вместе с двумя малолетними детьми. Инцидент произошёл на севере Москвы на Левобережной улице. Согласно предварительной информации, возраст детей составляет четыре года и один месяц.
Столичная прокуратура