Выбрано наказание для сдавших в макулатуру уголовные дела полицейских Троим полицейским, сдавшим уголовные дела в макулатуру, грозит увольнение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троим сотрудникам полиции из Уфы, которые сдали уголовные дела в макулатуру, грозит увольнение, сообщает «Башинформ» со ссылкой на заявление пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. В отношении полицейских провели служебную проверку.

В отношении причастных к нарушениям сотрудников отдела полиции № 3 проведена служебная проверка. По ее результатам они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законном порядке, — заявили в МВД журналистам.

Следствие установило, что в июле 2022 года один из руководителей следственного подразделения отдела полиции № 3 города Уфы нарушил порядок уничтожения уголовных дел, прекращенных по сроку давности и хранящихся в архиве. Он поручил ликвидировать документы своим подчиненным, которые сдали их в качестве макулатуры.

Макулатуру — две тысячи не уничтоженных уголовных дел — обнаружили в грузовике на границе России с Узбекистаном. Их попытались вывезти за пределы страны.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) могут начать делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций. Об идее сообщил директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев, ее поддержали региональные власти.