Второй пациент с коронавирусом умер в Саратове

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Оперштаб сообщил о гибели второго пациента с коронавирусом в Саратове. Он длительное время страдал тяжёлой сердечно-сосудистой патологией.

Чтобы не распространялись беспочвенные слухи и домыслы, инициативно сообщаю, что вчера в Саратове скончался 76-летний пациент, находившийся в тяжёлом состоянии на лечении в одной из городских больниц после повторного инфаркта миокарда, у которого был положительный лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции, — заявила областной министр здравоохранения Наталья Мазина.

Медики оценивали его состояние как тяжёлое. Мужчина был переведён в реанимацию, так как потребовалось хирургическое вмешательство.

Отмечается, что коронавирусная инфекция была подтверждена лишь лабораторно. Клинических признаков этой болезни не выявлено. Однако она могла осложнить течение основного заболевания.

NEWS.ru писал ранее, что от коронавируса в Москве скончались четыре пациента. Среди умерших — люди от 80 до 86 лет.