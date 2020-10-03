Врезавшийся в стену храма водитель был подмосковным полицейским

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Прибывший на вызов полицейский был вынужден применить оружие против дебошира. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 2 октября, в станице Старощербинской Краснодарского края.

21-летний местный житель нарушал общественный порядок в кафе. Когда он увидел полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по Щербиновскому району, то стал угрожать ему применением насилия, а также пытался выхватить у...