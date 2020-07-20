Врачи в Казахстане справились с пожаром в роддоме без помощи спасателей

https://static.news.ru/photo/9030abb4-c98d-11ea-93e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: roddom01.kz

Врачи роддома № 1 Алма-Аты самостоятельно потушили пожар в реанимации. В результате инцидента никто не пострадал.

Возгорание электропроводки в реанимационном отделении произошло в ночь на 19 июля. Дежурившие сотрудники медучреждения оперативно эвакуировали восемь новорождённых детей и с помощью порошкового огнетушителя погасили пламя до прибытия пожарных.

В городском департаменте по ЧС поблагодарили руководство и персонал роддома за бдительность и высокий профессионализм. Участников ликвидации возгорания представят к наградам, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в больнице города Зеленодольска в Татарстане. В результате инцидента погибли два человека и ещё четыре пострадали. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание в сосудистом отделении.