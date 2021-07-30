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Возможное падение метеорита зафиксировали в горящей Турции

07:11, 31 июля 2021
Возможное падение метеорита зафиксировали в горящей Турции Фото: Cenk Gencdis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Жители Турции, которая сейчас полыхает в пожарах, сообщили о возможном падении метеорита. Горящий небесный объект, упавший на территории Измира, сняли очевидцы, кадры опубликованы в Twitter.

Некоторые пользователи сообщают о непонятном и громком звуке, похожем на взрыв или землетрясение. Но на текущий момент никакой официальной информации по этому поводу нет.

https://news.ru/incidents/opublikovano-video-podzhoga-travy-privedshego-k-pozharam-v-turcii/

Дальше нашествие зомби или что-то в этом духе? — сыронизировал один из пользователей, опубликовавший кадры с непонятным объектом.

Накануне жители Турции опубликовали видео с «огненной трассой», по которой люди спасаются от мощных лесных пожаров. По состоянию на 30 июля в стране удалось локализовать 70 из 81 пожара. Помогают тушить пламя самолёты из России, Украины, ещё один самолёт в помощь по тушению лесных пожаров отправит Азербайджан.

Ранее видео поджога травы, который привёл к масштабным пожарам в Турции, попало в Сеть. Вероятных поджигателей удалось снять с помощью беспилотника.

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