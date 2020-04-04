Воробьёв поручил обеспечить питанием пострадавших от взрыва в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/0796527a-7679-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главе Орехово-Зуево Геннадию Панину обеспечить питанием местных жителей, которые пострадали от взрыва в пятиэтажном доме.

В настоящее время на месте ЧП ведутся спасательные работы.

Воробьёв дал главе округа поручение обеспечить жителей питанием. Встреча с жильцами дома назначена на 17:00, — сообщает Telegram-канал губернатора.

Сообщение о ЧП поступило в 13:08 — по адресу: улица Гагарина, дом 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. На данный момент из-под завалов извлечены шесть человек.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи проверят разные версии взрыва газа в пятиэтажке в Орехово-Зуево.