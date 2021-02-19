Вор вернул сумку жительнице Петербурга, приложив любовную записку

Студентка из Санкт-Петербурга стала жертвой злоумышленника, укравшего сумку на Московском вокзале. Позже часть вещей были найдены в метро, к ним была приложена любовная записка.
Ты нереально красивая, — написал злоумышленник.
Вещи девушки и её паспорт сотрудники транспортной полиции обнаружили в ближайшем к вокзалу метро. Позже силовики задержали подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний уроженец Республики Карелия. У него дома хранилась часть украденных вещей. Мужчина нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы,
Ранее сотрудники погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих иностранцев с 60 килограммами кокаина. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о подготовке преступления, покушении на преступление и незаконном сбыте и пересылке наркотических средств.
Как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники украли из банковского сейфа в центре Москвы 23 млн рублей. Инцидент произошёл на Петровском бульваре. Денег лишились три человека, полицейские установили, что преступление было совершено 15 февраля.