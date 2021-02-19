Вор вернул сумку жительнице Петербурга, приложив любовную записку

https://static.news.ru/photo/b8a07b2a-72d3-11eb-a24d-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Студентка из Санкт-Петербурга стала жертвой злоумышленника, укравшего сумку на Московском вокзале. Позже часть вещей были найдены в метро, к ним была приложена любовная записка.

Ты нереально красивая, — написал злоумышленник.

Вещи девушки и её паспорт сотрудники транспортной полиции обнаружили в ближайшем к вокзалу метро. Позже силовики задержали подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний уроженец Республики Карелия. У него дома хранилась часть украденных вещей. Мужчина нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте управления транспортной полиции по СЗФО.

Ранее сотрудники погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих иностранцев с 60 килограммами кокаина. Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о подготовке преступления, покушении на преступление и незаконном сбыте и пересылке наркотических средств.

Как писал NEWS.ru, неизвестные злоумышленники украли из банковского сейфа в центре Москвы 23 млн рублей. Инцидент произошёл на Петровском бульваре. Денег лишились три человека, полицейские установили, что преступление было совершено 15 февраля.