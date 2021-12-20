«Волчья яма»: Шкуматов о провалившемся под землю автомобиле в Курске

Курские коммунальщики должны понести административное наказание — штраф, так как не огородили место проведения ремонтных работ на улице Павлова, из-за чего проезжавший там автомобиль провалился под землю, рассказал NEWS.ru координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов. Он также назвал место ДТП «волчьей ямой» и «ловушкой для людей».

Здесь вина коммунальщиков очевидна, так как место проведения работ, судя по видео, не огородили, не пометили, какие-то колышки стоят. В данной ситуации должны выписать штраф. Если говорить о возмещении материального ущерба, то водитель должен получить компенсацию именно от организации, проводившей работы. Волчья яма получилась, ловушка для людей, — отметил собеседник.

ДТП произошло 19 декабря, в раскоп попал автомобиль ВАЗ-21102, машину вытаскивали краном. Водитель не пострадал и самостоятельно выбрался из салона легковушки, передаёт портал «46ТВ» в своём Telegram-канале. Издание подчеркнуло, что соответствующий протокол по результатам проверки уже составили и направили в суд. Максимальным наказанием по статье КоАП РФ является штраф в размере 500 тысяч рублей, его выпишут, если здоровью пострадавшего причинён вред лёгкой или средней тяжести.

Ранее 14 человек пострадали и один погиб в столкновении автобуса ПАЗ с легковым автомобилем в Междуречье Кольского района Мурманской области. В результате были госпитализированы три человека, двое из которых — дети.