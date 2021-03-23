Водитель на Mercedes сбил двух женщин в Москве и скрылся

https://static.news.ru/photo/64556ae6-8bfe-11eb-870e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской в Москве, после чего скрылся с места происшествия.

Иномарка врезалась в припаркованную машину, после чего Mercedes отбросило на стоящих на тротуаре двух женщин, сообщает Пятый канал. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии. По информации телеканала, одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность владельца автомобиля установлена. У него имеется восемь неоплаченных штрафов на сумму 34,5 тысячи рублей. По некоторым данным, водителя уличали в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Омске водитель одного из муниципальных автобусов скончался прямо во время движения, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл вечером 20 марта на перекрёстке улиц Менделеева и Заозёрной. Автобус двигался по маршруту № 110. Внезапная смерть 59-летнего водителя к ДТП не привела. СК РФ начал проверку по факту происшествия.