Водитель на Infiniti без колеса устроил аварию в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f263a418-98f3-11eb-8a33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель на элитной иномарке Infiniti устроил огненную езду по Санкт-Петербургу. Непонятные манёвры зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как иномарка в центре города внезапно ускорилась, врезалась в две припаркованные машины. От удара у автомобиля отлетело колесо, но это не остановило водителя, сообщает Пятый канал.

Вместо того чтобы остановиться, элитная иномарка помчалась по улицам, высекая по дороге искры. Затем водитель бросил Infiniti на дороге и убежал. Теперь странного автолюбителя ищет полиция, чтобы выяснить причины манёвров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в ДТП на перекрёстке в Риге. В Lexus LS главы государства врезалась машина его охраны.