Водитель автомобиля въехал в толпу демонстрантов и открыл огонь в США

В результате пострадал один человек, он доставлен в больницу. Состояние 27-летнего мужчины оценивается как стабильное.

BREAKING: One person was injured in a reported shooting at Seattle’s Capitol Hill protest. A man drove a car into the crowd, got out with a gun, and fired shots before being taken by police. https://t.co/tI5Ps63t6F

Сам виновник происшествия прошёл через толпу, помахивая пистолетом, прямиком к полицейским, сообщает Seattle Times.