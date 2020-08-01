Во Франции 1,7 тысячи свиней сгорели при пожаре на ферме

https://static.news.ru/photo/ef62049a-d3e5-11ea-bdae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Как минимум 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре, который произошёл в свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д'Армор на северо-западе Франции.

Владелец предприятия в городе Корсёль вызвал пожарных 1 августа примерно в 05:00 по местному времени (06:00 мск). К тому моменту в его хозяйстве горели два помещения. На одной ферме, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, находилось 1,4 тысячи свиней, а на другой, меньшего размера, — 800 голов.

Первая ферма полностью сгорела вместе с находившимися внутри свиньями. На второй пожарные тушили огонь на протяжении нескольких часов. Газета Ouest France отмечает , что возгорание удалось локализовать лишь к 09:30 по местному времени (10:30 мск). По данным издания, в целом погибли 1,7 тысячи животных, а 700 удалось спасти.

Ранее в немецком городе Ритберг по неизвестной причине загорелась свиноферма. В результате возгорания погибли около 400 свиней. В заявлении правоохранителей сказано, что огонь вспыхнул внезапно и к тому моменту, как приехали пожарные, пламя уже охватило всю территорию фермы. Сотрудники экстренной службы приложили все усилия для спасения примерно 400 свиней, но они не привели к успеху. Огонь от горящей свинофермы был такой силы, что перекинулся и на находящийся недалеко от неё жилой дом. Людям, которые в момент пожара на ферме были внутри здания, удалось выбраться. Никто из них не пострадал, писал NEWS.ru.