Власти Пермского края обнародовали фамилии погибших при стрельбе в вузе

Министерство безопасности Пермского края опубликовало список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Самой молодой студентке было 18 лет, самой возрастной оказалась 66-летний медик, которая сопровождала группу второклассников на экскурсии в ботаническом саду вуза.

В результате стрельбы погибли шесть человек: Маргарита Энгаус (66 лет), Анна Айгельдина (26), Александра Мохова (20), Ярослав Арамелев (19), Екатерина Шакирова (19) и Ксения Самченко (18 лет).

Местный 18-летний житель открыл стрельбу в ПГНИУ примерно в 11 часов утра (9:00 мск). Шесть человек погибли, 28 пострадали, девять из них находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Подозреваемый был ранен и задержан.

Ранее стало известно, что сотрудников ДПC, которые обезвредили молодого человека, устроившего стрельбу в университете в Перми, представят к госнаградам. Такое решение принял глава МBД России Владимир Колокольцев. Он внесёт президенту РФ представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПC ГИБДД УМВД России по Пeрми, отличившихся при задержании вооружённого преступника.