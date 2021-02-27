Власти: аттракционы в ТЦ, где пострадал ребёнок, регулярно проверялись

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Проверка и обслуживание аттракционов в торговом центре на востоке Москвы, где пострадал ребёнок, проводились на регулярной основе, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

В префектуре уточнили, что на юного посетителя парка развлечений упала деталь маленькой карусели.

Проверка и обслуживание оборудования проводились регулярно и своевременно, причины поломки выясняются, — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным властей, после инцидента была сразу же вызвана бригада скорой помощи, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ребёнок пострадал во время катания на аттракционе на востоке столице. Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Перово Молл». По данным пресс-службы столичной прокуратуры, днём 28 февраля произошёл обрыв конструкций. В московском управлении Следственного комитета, в свою очередь, заявили, что ребёнок упал с неисправного аттракциона. Характер травм пострадавшего и какие-либо подробности об обстоятельствах произошедшего в ведомствах не уточнили.