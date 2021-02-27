Власти: аттракционы в ТЦ, где пострадал ребёнок, регулярно проверялись

Проверка и обслуживание аттракционов в торговом центре на востоке Москвы, где пострадал ребёнок, проводились на регулярной основе, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.
В префектуре уточнили, что на юного посетителя парка развлечений упала деталь маленькой карусели.
Проверка и обслуживание оборудования проводились регулярно и своевременно, причины поломки выясняются, — подчеркнули в пресс-службе.
Согласно данным властей, после инцидента была сразу же вызвана бригада скорой помощи,
Ранее NEWS.ru писал, что ребёнок пострадал во время катания на аттракционе на востоке столице. Инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Перово Молл». По данным пресс-службы столичной прокуратуры, днём 28 февраля произошёл обрыв конструкций. В московском управлении Следственного комитета, в свою очередь, заявили, что ребёнок упал с неисправного аттракциона. Характер травм пострадавшего и какие-либо подробности об обстоятельствах произошедшего в ведомствах не уточнили.