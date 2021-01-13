Владелец судна рассказал подробности высадки на борт солдат НАТО

https://static.news.ru/photo/19f6ddfa-55e3-11eb-8fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Владелец российского судна «Адлер» раскрыл детали высадки на борт солдат ВМС Греции, входящей в НАТО. По его словам, действия солдат были корректны, действовали они в рамках международного права.

С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещённых грузов не установлено, — приводит слова представителей организации NB Shipping Company РБК.

Группа спецназовцев НАТО 11 января высадилась на борту корабля «Адлер» на предмет проверки нахождения на борту военного груза. Проверка проводилась в рамках соблюдения эмбарго на поставки в Ливию вооружения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что миссия Евросоюза назвала этот эпизод «дружественной проверкой» в рамках операции IRINI, цель которой — пресечь незаконные поставки в Ливию. Аналитики не исключают, что Россия может начать предпринимать аналогичные действия в отношении кораблей стран НАТО в Средиземном море.